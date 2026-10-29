سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور امروز در سفر به قم گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، محاصره دریایی، هوایی و زمینی را تحمل نخواهند کرد و طبق جدول زمان بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی تنظیم کرده است به این محاصره پاسخ خواهند داد.

نیرو‌های مسلح در زمان مناسب به محاصره دریایی، هوایی و زمینی پاسخ خواهند داد

نیرو‌های مسلح در زمان مناسب به محاصره دریایی، هوایی و زمینی پاسخ خواهند داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور امروز در سفر به قم با علما دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

سردار غلامرضا جلالی در حاشیه این دیدار‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، محاصره دریایی، هوایی و زمینی را تحمل نخواهند کرد و طبق جدول زمان بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی تنظیم کرده است به این محاصره پاسخ خواهند داد.

وی با بیان اینکه دشمن به دلیل شکست در حوزه نظامی به تشدید تحریم‌های اقتصادی روی آورده است گفت: با توجه به تغییر رویکرد تهدیدات دشمن و تمرکز فشار‌ها بر مردم، مصرف هوشمندانه، پرهیز از اسراف و همراهی مردم با دولت، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگی دارد.

سردار جلالی افزود: دشمن با مشاهده ناکارآمدی قدرت نظامی خود در برابر پاسخ‌های نامتقارن موشکی، دریایی و پهپادی و همچنین مقاومت منسجم مردم، تلاش می‌کند با اعمال فشار حداکثری اقتصادی، ایجاد ترس و عملیات روانی، مردم و مسئولان را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح برای پاسخ به تهدیدات اظهار کرد: در حوزه دستگاه‌های اجرایی نیز دولت و سازمان پدافند غیرعامل با همکاری یکدیگر، تداوم کارکرد‌های ضروری کشور را دنبال می‌کنند تا در صورت آسیب به زیرساخت‌ها، روند ترمیم و بازگشت خدمات به وضعیت عادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی تأمین امنیت غذایی و استمرار خدمات مورد نیاز مردم را از جمله اولویت‌های این حوزه دانست و گفت: حفظ پایداری خدمات عمومی و مدیریت منابع، از جمله مأموریت‌هایی است که باید در شرایط تهدید با جدیت دنبال شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین با اشاره به نقش مردم در دفاع اقتصادی افزود: مردم می‌توانند با مدیریت مصرف آب، برق و گاز، به‌ویژه با توجه به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها، به دولت در مدیریت منابع و توزیع متناسب خدمات کمک کنند.

سردار جلالی با تأکید بر ضرورت پرهیز از اسراف در مصرف اقلام غذایی و خودداری از ذخیره‌سازی غیرضروری کالا در منازل تصریح کرد: مصرف بهینه و رفتار مسئولانه در استفاده از منابع، از مصادیق همراهی مردم در دفاع اقتصادی است.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پایان با اشاره به اعلام آمادگی ۳۵ میلیون نفر برای جانفدایی در راه کشور گفت: این آمادگی می‌تواند در عرصه اقتصادی نیز با مدیریت مصرف، کمک به دولت و مشارکت مردم در حفظ پایداری کشور نمود پیدا کند.