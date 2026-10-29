اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه‌ای با لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، پاسخ ایشان را میثاقی تاریخی میان رهبری و نسل جوان دانست و با اعلام پایبندی به عهد خود، شش تعهد علمی، اخلاقی و فرهنگی برای ساختن آینده ایران اسلامی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این بیانیه که به چهار زبان منتشر شده است، بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

لبیک به فرمان معظم انقلاب؛ هم‌عهدی دانشجویان برای ساختن آینده ایران اسلامی

با سلام و تحیات وافر و درود بی‌پایان به پیشگاه مقدس حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، ولی‌امر مسلمین و پرچم‌دار حکمت و عزت امت اسلامی؛ سلام به دانشجویان عزیز.

اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان، ضمن قرائت و تدبر در پاسخ حکیمانه و پرنور رهبر معظم انقلاب به نامه‌های جمعی از دانشجویان کشور، این پاسخ را سند افتخار و میثاقی تاریخی میان رهبری و نسل جوان می‌داند و با همه وجود اعلام می‌کند:

لبیک یا رهبر معظم انقلاب؛ ما بر عهد خود ایستاده‌ایم.

ما دانشجویان و اعضای اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان، عزم و اراده و احساس مسئولیت خود را برای ساختن آینده‌ای عزتمند، پیشرفته و اسلامی، امانتی گران‌سنگ می‌دانیم که ریشه در مکتب اسلام ناب محمدی (صلی‌الله‌علیه و آله) و سلیم و میراث حسینی کبیر و حامنه‌ای شهید اعلی‌الله مقامه الشریف دارد. این همان رشته اتصال «هم‌عهدی» است که ما را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، به خون شهیدان و به مسیر روشن امام امت و مقام معظم رهبری پیوند می‌زند.

ما با تکیه بر این میثاق محکم، متعهد می‌شویم:

۱. خود را به سلاح علم و ایمان مجهز کنیم و علم را در خدمت اعتلای ایران اسلامی و عزت امت اسلامی قرار دهیم.

۲. تهذیب نفس، انس با خدا و پرهیز از هوا‌های نفسانی را سرلوحه زندگی فردی و اجتماعی خود سازیم.

۳. با معارف عمیق قرآن کریم و اهل بیت علیهم‌السلام آشنا شویم و آن را چراغ راه اندیشه و عمل خود قرار دهیم.

۴. با کار و ابتکار مضاعف، بر قوت و اقتدار ایران عزیز بیفزاییم و در عرصه‌های علمی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، پیشگام و مسئولیت‌پذیر باشیم.

۵. وحدت و انسجام دانشجویان را پاس داریم و در برابر هرگونه یأس‌آفرینی، تفرقه و انحراف، با بصیرت و استقامت بایستیم.

۶. خود را سرباز لشکریان هم‌عهد برای پیمودن مسیر قله‌های پیشرفت و تحقق تمدن اسلامی - ایرانی بدانیم و از هیچ تلاشی در این راه دریغ نکنیم.

اتحادیه مجمع اسلامی کشور، این پاسخ را تنها یک نامه نمی‌داند؛ بلکه آن را فرمانی برای حرکت، تعهدی برای عمل و میثاقی برای آینده می‌شناسد. ما با همه توان، در سنگر علم و ایمان، در میدان خدمت و ابتکار، و در مسیر عزت و اقتدار ایران عزیز، به ندای رهبری لبیک می‌گوییم و تا تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، از پای نخواهیم نشست.

از خداوند متعال، تعجیل در فرج مولای عزیزمان حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، توفیق خدمت به ایران عزیز، و ثبات قدم در این هم‌عهدی مقدس را مسئلت داریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی