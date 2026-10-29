رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در محرومیت‌زدایی گفت: توانمندی‌های کودکان، نوجوانان و جوانان باید محور برنامه‌های تحول اجتماعی در محلات کم‌برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور، در آیین آغاز مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر، ورزش را یکی از ابزار‌های افزایش نشاط اجتماعی، تقویت مشارکت جمعی و شناسایی استعداد‌های جوانان دانست.

وی با اشاره به شکل‌گیری طرح محلات ۲۰۲۰ از سال ۱۴۰۰ گفت: در این طرح، ظرفیت‌های ورزشی برای افزایش مشارکت اجتماعی و فراهم کردن زمینه شکوفایی استعداد‌های نسل جوان مورد توجه قرار گرفته است.

آقامحمدی از فوتبال خیابانی و داژبال به‌عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت ورزش برای ایجاد مشارکت در محلات نام برد و افزود: استقبال نوجوانان و جوانان از فوتبال خیابانی، زمینه استعدادیابی و معرفی بازیکنان مستعد را فراهم کرده است. در رشته داژبال نیز با توجه به استقبال شکل‌گرفته، امیدواریم مسابقات بانوان به گسترش حضور دختران در این رشته کمک کند.

رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور ابراز امیدواری کرد استعداد‌های شناسایی‌شده در این رقابت‌ها مسیر پیشرفت را ادامه دهند و در آینده نمایندگان شایسته‌ای برای ورزش ایران در عرصه‌های بین‌المللی باشند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به محلات کم‌برخوردار گفت: نباید ساکنان این مناطق را صرفاً نیازمند حمایت بدانیم؛ بلکه باید توانایی‌های آنان را به رسمیت بشناسیم و امکانات لازم را برای شکوفایی ظرفیت‌هایشان فراهم کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حمایت‌های نهاد‌های مختلف در مسیر محرومیت‌زدایی ارزشمند است، اما برای دستیابی به نتایج پایدار باید مردم به بازیگران اصلی تحول تبدیل شوند. با قرار گرفتن توانایی و اراده جوانان و نوجوانان در کانون برنامه‌ها، می‌توان گام‌های مؤثری برای کاهش محرومیت برداشت.

آقامحمدی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز آموزش هوش مصنوعی به کودکان و نوجوانان محلات خبر داد و گفت: بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار است تا یک ماه آینده آموزش هوش مصنوعی برای بچه‌های محلات، بدون محدودیت، آغاز شود تا آنان با دانش و مهارت‌های موردنیاز دنیای جدید آشنا شوند.

وی تأکید کرد: فراهم کردن دسترسی نسل جوان به آموزش‌های روزآمد می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و درآمدی در آینده ایجاد کند؛ از این رو، سرمایه‌گذاری بر کودکان و نوجوانان، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور با اشاره به اهمیت پیشگامی در عرصه‌های علمی و فناوری افزود: باید توانایی‌های داخلی را شناسایی کنیم و به‌جای تکرار مسیر‌های گذشته، با تکیه بر استعداد‌های خود راه‌های تازه‌ای برای پیشرفت بسازیم؛ رویکردی که در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی محلات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

آقامحمدی همچنین بر جایگاه دختران و بانوان در تحقق اهداف طرح محلات ۲۰۲۰ تأکید کرد. متن ارسالی در همین بخش ناتمام است.