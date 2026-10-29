استاندار خوزستان با اشاره به کسب پنج مدال رنگارنگ توسط کشتی‌گیران این استان در رقابت‌های جهانی، خوزستان را خاستگاه و کانون اصلی کشتی فرنگی در کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده روز پنجشنبه در جریان تجلیل از افتخارآفرینان کشتی استان، با تقدیر از درخشش غرورآفرین فرنگی‌کاران خوزستانی در میادین جهانی اظهار کرد: کشتی‌گیران غیور خوزستانی توانستند با اقتدار، ۲ نشان طلا و سه مدال نقره برای کشورمان به ارمغان بیاورند که این دستاورد بزرگ، سهمی کم‌نظیر (پنج مدال از مجموع ۹ مدال تیم ملی) را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به آیین بدرقه این ورزشکاران در استادیوم آزادی افزود: در جریان بدرقه، حقیقتا روحیه جنگندگی، انگیزه بالا و چهره‌های مصمم این عزیزان مشهود بود و از همانجا اطمینان داشتیم که فرزندان برومند خوزستان با درخشش خود، پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورده و این مدال‌ها را شکار خواهند کرد.

استاندار خوزستان با تاکید بر جایگاه ویژه این استان در نقشه ورزشی ایران تصریح کرد: خوزستان در واقع خاستگاه و کانون اصلی کشتی فرنگی در کشور است و وظیفه داریم بیش از پیش بر حمایت و پشتیبانی از قهرمانان و فعالان این رشته و سایر حوزه‌های ورزشی متمرکز شویم.

موالی‌زاده خاطرنشان کرد: ما به وجود این جوانان عزیز، پاک و با چهره‌های نورانی که افتخارآفرین میهن اسلامی هستند، از اعماق جان می‌بالیم و مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان را با قوت ادامه خواهیم داد.

بر اساس این گزارش تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی قزاقستان با کسب ۹ مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی دست یافت.