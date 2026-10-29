دوازده نشان رنگارنگ نتیجه تلاش نمایندگان ایران از جشنواره جهانی کیک بوکسینگ

ملی پوشان تیم ملی ایران تا پایان نوبت ظهر روز پایانی از مسابقات فستیوال جهانی کیک بوکسینگ ارمنستان به ۱۰ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند دست یافتند.