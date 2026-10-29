دوازده نشان رنگارنگ نتیجه تلاش نمایندگان ایران از جشنواره جهانی کیک بوکسینگ
ملی پوشان تیم ملی ایران تا پایان نوبت ظهر روز پایانی از مسابقات فستیوال جهانی کیک بوکسینگ ارمنستان به ۱۰ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند دست یافتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی کیک بوکسینگ ایران که با ترکیب ۲۲ ورزشکار به رقابتهای فستیوال جهانی کیکبوکسینگ ارمنستان اعزام شده است، تا پایان نوبت ظهر رقابتها در روز پایانی (امروز پنجشنبه ۷ آبان)، موفق به کسب ۱۰ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شده است.
این رقابتها تا پایان امشب در خانه رزمی شهر ایروان کشور ارمنستان در حال برگزاری است و سایر ملی پوشان ایران در نوبت عصر نیز در مرحله نهایی اوزان خود با رقبایی از کشورهای مختلف به رقابت خواهند پرداخت.
نتایج ملی پوشان تیم ملی ایران تا پایان نوبت ظهر روز پایانی به شرح زیر است:
*مهدی صمدی – وزن ۶۰ کیلوگرم استایل " K-۱" مدال طلا
*سجاد یار احمدی – وزن ۶۰ کیلوگرم استایل " K-۱" مدال طلا
*محمد یوسف پورزادی – وزن ۶۳.۵ کیلوگرم استایل "لوکیک" مدال طلا
*مهران حق دوستی – وزن ۷۶ کیلوگرم استایل " K-۱" مدال طلا
*محمد سعید محمودی – وزن ۷۶ کیلوگرم استایل " لوکیک" مدال طلا
*شهاب الدین بهرامیان – وزن ۸۱ کیلوگرم استایل " لوکیک" مدال طلا
*مهدی مرادی – وزن منفی ۹۱ کلوگرم استایل "لوکیک" مدال طلا
*حامد مکی – وزن منفی ۹۱ کیلوگرم استایل " فول کنتاکت" مدال طلا
*سامان دیوسالار – وزن مثبت ۹۱ کیلوگرم استایل "استریل لوکیک" مدال طلا
*کمیل شریفی – وزن مثبت ۹۱ کیلوگرم استایل "k-۱" مدال طلا
*امیر مشهدی – وزن ۷۶ کیلوگرم استایل " فول کنتاکت" مدال نقره
*سام پورجمعه – وزن ۴۸ کیلوگرم استایل لوکیک" مدال برنز رده سنی جوانان