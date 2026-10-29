به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان آذربایجان غربی و پس از بازدید از منطقه آزاد ماکو، گمرک بازرگان و بازارچه مرزی ساری‌سو، وارد ارومیه شد.

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که در رأس هیئتی به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، پس از بازدید از بخش‌های مختلف منطقه آزاد ماکو، گمرک بازرگان و بازارچه مرزی ساری‌سو، وارد ارومیه شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه برنامه‌های سفر خود، بعدازظهر امروز از گذرگاه مرزی سرو بازدید خواهد کرد.

همچنین مدنی‌زاده و هیئت همراه عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان شرکت خواهند کرد.