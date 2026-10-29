آیین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی جهان با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، معاونان اداره کل ورزش و جوانان، رییس هیات کشتی استان و جمعی از ورزشکاران در فرودگاه بین المللی شهید قاسم سلیمانی برگزار شد.

ورود مدال‌آوران خوزستانی کشتی فرنگی به اهواز با استقبال پرشور مردم و مسئولان

ورود مدال‌آوران خوزستانی کشتی فرنگی به اهواز با استقبال پرشور مردم و مسئولان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین استقبال از افتخارآفرینان کشتی فرنگی جهان که با حضور پر شور جمعی از مسئولان ورزشی استان، خانواده‌های ورزشکاران و اقشار مختلف مردم برگزار شد، فضایی مملو از عطر گل و نوای سرود ملی را در محوطه فرودگاه طنین‌انداز کرد.

قهرمانان تیم ملی کشتی فرنگی که با دست پر و کسب مدال‌های رنگارنگ از میادین جهانی بازگشته بودند با ورود به سالن استقبال، در میان ابراز احساسات پرشور حاضران و با اهدای حلقه‌های گل و دسته‌های رنگارنگ، مورد تکریم قرار گرفتند.

خانواده‌های این ورزشکاران که ماه‌ها چشم‌انتظار درخشش فرزندان خود در صحنه‌های بین‌المللی بودند، با چشمانی اشک‌بار از شوق و در آغوش کشیدن افتخارآفرینان، بار دیگر جلوه‌هایی ناب از قدرشناسی و پشتکار را به نمایش گذاشتند.

کشتی‌گیران مدال‌آور خوزستانی نیز در حاشیه این مراسم ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم و خانواده‌هایشان، این موفقیت‌ها را حاصل ماه‌ها تمرین سخت، دعای خیر مردم و حمایت‌های خانواده‌های خود دانسته و تاکید کردند که تمام توان خود را برای تداوم این افتخارآفرینی‌ها و به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در میادین پیش‌رو به کار خواهند بست.

دانیال سهرابی، پیام احمدی و علی احمدی وفا در ابتدای ورود با استقبال پرشور مردم همراه شدند و سپس در آغوش گرم خانواده هایشان قرار گرفتند.

در این پیکارها سعید اسماعیلی مدال طلا وزن ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی مدال طلا وزن ۷۲ کیلوگرم، علیرضا مهمدی مدال نقره وزن ۸۷ کیلوگرم، پیام احمدی مدال نقره وزن ۵۵ کیلوگرم و علی احمدی وفا مدال نقره وزن ۶۰ کیلوگرم جهان را کسب کردند.

عماد حقعلی معاون اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افتخارآفرینی ورزشکاران خوزستانی نشان از توانمندی و شایستگی‌های کشتی گیران استان بوده و امیدواریم این حرکت همچنان ادامه داشته باشد.

وی افزود: هیات کشتی استان طی سال‌های اخیر همواره عملکرد درخشانی داشته و ورزشکاران استان بارها در میادین مختلف افتخارآفرینی کردند به همین دلیل سعی می‌کنیم بیش از گذشته پشتیبان ورزشکاران این رشته باشیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: طی مراسمی جوایز این ورزشکاران همانطور که قول داده بودیم اهدا خواهند شد.

تیم کشتی فرنگی ایران در رقابت های جهانی قزاقستان با کسب چهار نشان طلا، سه نقره و ۲ مدال برنز به مقام قهرمانی دست یافت.