به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، افشین دلشاد معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سمینار دو روزه مدیریت شخصی‌سازی‌شده چاقی، با تشریح وضعیت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر در استان گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، حدود ۲۵ درصد جمعیت استان مبتلا به چاقی هستند و ۳۵.۸ درصد نیز اضافه‌وزن دارند.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت بدنی و الگوی تغذیه مردم خراسان شمالی افزود: حدود ۴۹ درصد جمعیت استان فعالیت بدنی پایینی دارند و میزان مصرف میوه و سبزیجات نیز در مقایسه با میانگین کشوری پایین‌تر است؛ موضوعی که ضرورت اصلاح فرهنگ تغذیه و ترویج سبک زندگی سالم را نشان می‌دهد.

دلشاد با بیان اینکه حدود ۳۹ درصد افراد بالای ۳۰ سال استان به فشار خون بالا مبتلا هستند، گفت: آمار فشار خون بالا در خراسان شمالی از میانگین کشوری بیشتر است و تنها ۳۴.۲ درصد مبتلایان، درمان مؤثر دریافت می‌کنند؛ رقمی که پایین‌تر از میانگین کشوری است.

وی همچنین دیابت، کلسترول خون بالا و اضافه‌وزن را از دیگر عوامل خطر سلامت در استان برشمرد و بر ضرورت افزایش آگاهی مردم، تشخیص زودهنگام و بهبود روند درمان تأکید کرد.