مدیر مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بر اثر برخورد سه خودروی سواری در اهواز ۵ نفر مصدوم شدند و یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۱ و ۴۵ بامداد امروز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، حادثه تصادف سه خودروی سواری پراید، اسپورتیج و هایما در محدوده فلکه پنج نخل اهواز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، پنج نفر از جمله چهار مرد ۲۲، ۲۵، ۲۹ و ۳۱ ساله و یک خانم ۲۲ ساله مصدوم شدند. همچنین یک نفر با هویت نامشخص در این حادثه جان خود را از دست داد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به اقدامات نیروهای عملیاتی اورژانس بیان داشت: پس از اعلام حادثه، نیروهای فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت آنان، مصدومان حادثه را با استفاده از پنج دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های امام خمینی(ره) و گلستان اهواز منتقل کردند تا ادامه روند درمانی آنان در مراکز درمانی انجام شود.

دکتر احمدی بلوطکی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی، توصیه کرد: رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر، حفظ فاصله ایمن با خودروهای دیگر و پرهیز از هرگونه رفتار پرخطر، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند. همچنین در صورت وقوع تصادف، ضمن حفظ خونسردی، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و از جابه‌جایی مصدومان، مگر در شرایط اضطراری و تهدیدکننده جان، جدا خودداری کنند.