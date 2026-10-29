به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مسابقات قهرمانی داژبال بانوان محلات ۲۰۲۰ منطقه یک کشور با حضور تیم‌های منتخب هفت استان، در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز شد.

در این رقابت‌ها تیم‌هایی از استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قم و سمنان در سه رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال، ۱۶ تا ۲۴ سال و ۲۴ تا ۴۵ سال با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این مسابقات با حضور دکتر آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد تحول و توانمندسازی محلات ۲۰۲۰ کشور، دکتر امیرگان و جمعی از کارکنان دفتر امور بانوان و خانواده سازمان بهزیستی کشور آغاز شد.

توسعه ورزش همگانی، شناسایی استعداد‌های ورزشی، تقویت روحیه کار گروهی و افزایش نشاط اجتماعی در میان بانوان و دختران، از اهداف برگزاری این رویداد است.

این دوره از مسابقات به میزبانی سازمان بهزیستی کشور و با محوریت معاونت سلامت اجتماعی و دفتر امور خانواده و بانوان برگزار می‌شود. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت ورزش و جوانان و جمعیت هلال‌احمر نیز در اجرای آن همکاری دارند.