یکی از برنامه‌های اصلی سفر پربرکت رهبر شهید انقلاب به اصفهان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بود؛ دیدار‌هایی که نشان از جایگاه والای خانواده‌های شهدا در نگاه و سیره ایشان داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تکریم خانواده‌های شهدا، بخش جدایی‌ناپذیر از رویکرد رهبر شهید انقلاب بود.

این توجه، تنها به خانواده شهدا محدود نمی‌شد؛ جانبازانی که سال‌ها با رنج جراحت، زندگی کرده بودند نیز در نگاه ایشان جایگاهی ویژه داشتند. چنان‌که در دیدار با شهید محمدتقی طاهرزاده، از تعبیر تأمل‌برانگیز «سال‌ها در دروازه‌های بهشت بود» استفاده کردند؛ تعبیری که عمق نگاه ایشان به مقام ایثار و جانبازی را نشان می‌دهد.

ایمان و جهاد شجاعانه، از ویژگی‌های برجسته مردم اصفهان است؛ ویژگی‌هایی که رهبر شهید انقلاب در سفر خود و در جمع مردم در میدان امام به آن اشاره کردند. خصایصی ریشه‌دار که در فرهنگ این دیار، از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در خانواده‌های شهدا و ایثارگران، جلوه‌ای روشن‌تر یافته است.