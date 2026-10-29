به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ۹ جودوکار دانش‌آموز استان خراسان رضوی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی جودو دانش‌آموزی دعوت شدند تا در مسیر رقابت برای پوشیدن پیراهن تیم ملی، توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

اسامی دعوت‌شدگان به اردوی تیم ملی آقایان سبحان حکیمی، امیررضا علیزاده، امیرحسین سعادتی، امیر تقی‌زاده، یوسف رمضانی، سامان سلیمانی، سهیل سعیدی، پوریا کارگر و عرشیا یعقوبی است.

این دعوت، فرصتی ارزشمند برای این ورزشکاران جوان است تا با تلاش، آمادگی و پشتکار، شایستگی خود را برای حضور در ترکیب تیم ملی به اثبات برسانند.

امیدواریم با درخشش این استعداد‌های شایسته، شاهد پوشیدن لباس پرافتخار تیم ملی توسط دانش‌آموزان خراسان رضوی و افتخارآفرینی آنان در ژیمنازیاد دانش‌آموزی باشیم.