مردم ولایتمدار و مومن شهرستان خوی در شب‌های اقتدار، با حضور در خیابان‌ها و برگزاری آیین‌های عزاداری و سینه زنی، در ماتم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گریستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایتمدار و مومن شهرستان خوی در شب‌های اقتدار، با حضور در خیابان‌ها و برگزاری آیین‌های عزاداری و سینه زنی، در ماتم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گریستند.

مردم ولایتمدار شهرستان خوی همگام با سراسر کشور در ایام فاطمیه با برگزاری آیین‌های عزاداری و سینه زنی یاد و خاطره بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را گرامی داشتند.

در این آیین‌های معنوی که با حضور اقشار مختلف مردم در خیابان‌های سطح شهر برگزار شد، عزاداران با نوحه‌خوانی و سینه زنی در سوگ مظلومیت آن حضرت به سوگ نشستند و عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام ابراز کردند.