مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به افت سالانه نیم‌متری تا ۹ متری سطح آب در دشت‌های استان، از کاهش منابع آب شرب در سال‌های آینده خبر داد و خواستار تسریع در اجرای طرح‌های انتقال آب خرسان و خلیج فارس شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، جواد محجوبی در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان یزد که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: استان یزد در زمینه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی با شرایط دشواری مواجه است و ۸۴ درصد دشت‌های استان در محدوده ممنوعه برداشت قرار دارند.

وی افزود: افت سطح آب زیرزمینی در استان یزد به‌طور متوسط سالانه نیم متر است و در برخی دشت‌ها، این میزان به ۸ تا ۹ متر در سال نیز می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد مساحت استان یزد در محدوده خشکسالی شدید قرار دارد، ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۷۷ میلیون مترمکعب از آب‌های زیرزمینی استان، با کیفیتی نامناسب برای شرب برداشت شده است؛ به‌طوری‌که این آب تنها با ترکیب با آب‌های انتقالی قابلیت تبدیل‌شدن به آب شرب را دارد.

محجوبی با هشدار نسبت به وضعیت منابع آب شرب استان در سال‌های آینده تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال‌های پیش رو، یزد با کاهش شدید منابع آب شرب مواجه شود. بر اساس برآوردها، در افق سال ۱۴۳۰، میزان آب شرب قابل تأمین استان به حداقل ۷۱ میلیون مترمکعب خواهد رسید که نشان‌دهنده از دست رفتن حجم قابل توجهی از منابع آب شرب است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای جبران کمبود آب استان گفت: از سال ۱۳۸۶ برای تأمین آب شرب یزد تدابیری اندیشیده شده و نیاز آبی استان در این بخش ۲۳۹ میلیون مترمکعب برآورد شده است؛ که برای جبران این کمبود، دو طرح بزرگ انتقال آب در دست اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد درباره طرح انتقال آب از سد خرسان اظهار کرد: این طرح با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۵ درصد در حال اجراست و خود سد خرسان نیز حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. خط انتقال آب این طرح از دولت چهاردهم آغاز شده و مجوز‌های لازم برای دریافت تخصیص آب نیز در حال پیگیری است.

محجوبی افزود: در حال حاضر، مجوز‌های موردنیاز این طرح صادر شده است و تنها مجوز زیست‌محیطی سد خرسان باقی مانده که لازم است برای تسریع در اجرای پروژه، مساعدت‌های لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح انتقال آب از خلیج فارس اشاره کرد و گفت: طول این خط انتقال حدود ۷۵۰ کیلومتر است که در سال ۱۴۰۱، عملیات اجرایی ۳۳ کیلومتر از آن در محدوده استان یزد انجام شد. در حال حاضر، این پروژه حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد با اشاره به نیاز‌های مالی و اجرایی این طرح‌ها خاطرنشان کرد: برای پیشبرد پروژه انتقال آب از سد خرسان، مساعدت در صدور مجوز زیست‌محیطی و اختصاص بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی برای سال آینده ضروری است.

محجوبی در خصوص طرح انتقال آب از خلیج فارس نیز گفت: بر اساس مجوز هیئت وزیران، سهم تخصیص آب برای استان‌های یزد و کرمان به نسبت مساوی و هرکدام ۱۰۰ مترمکعب تعیین شده است. برای اجرای این طرح نیز به کمک مالی معادن مشخص نیاز داریم تا روند پیشرفت طرح تسریع شود.