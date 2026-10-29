به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، میدان و بلوار ارتش روستای پشتیر صومعه سرا با حضور امیر خلبان ولی رحمانی، فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان شهرستان صومعه‌سرا افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

این طرح عمرانی به طول ۱۲۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان از اعتبارات قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش به بهره‌برداری رسید تا گامی مهم در جهت تسهیل تردد روستاییان و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای منطقه برداشته شود.