مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی، هماهنگی میان‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای مدیریت مؤثر بحران‌ها در بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی، هماهنگی میان‌دستگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای مدیریت مؤثر بحران‌ها در بخش کشاورزی تأکید کرد.

حامد صفاری، در نشست ستاد مدیریت بحران جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: بخش کشاورزی به دلیل گستردگی وظایف از تأمین امنیت غذایی و پیشگیری از شیوع آفات و بیماری‌ها گرفته تا مدیریت مخاطرات اقلیمی، نقشی کلیدی در حوزه پدافند غیرعامل ایفا می‌کند.

وی با اشاره به الزامات قانون مدیریت بحران مصوب ۱۳۹۸، افزود: پایش و هشدار به‌موقع درباره همه‌گیری آفات گیاهی و دامی و مدیریت پیامد‌های خشکسالی، از جمله وظایف اساسی دستگاه‌های اجرایی برای کاهش خسارات و حفظ سلامت جامعه است.

صفاری با یادآوری تجربه وقوع سیل در سلماس، بر لزوم آمادگی تجهیزات، ماشین‌آلات و برنامه‌ریزی برای بازگشت سریع مناطق آسیب‌دیده به شرایط عادی تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران در کشاورزی نیازمند هماهنگی نزدیک میان دستگاه‌های اجرایی و تقویت سازوکار‌های مشترک است.

وی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و سریع در زمان بحران تأکید کرد و افزود: مدیریت صحیح اطلاعات می‌تواند از انتشار اخبار نادرست جلوگیری کرده و آگاهی عمومی را برای مقابله با مخاطرات افزایش دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استان در پایان با اشاره به نقش مشارکت مردمی، گفت: بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و توان بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و پشتیبانی، از محور‌های اصلی برای افزایش تاب‌آوری در مواجهه با حوادث است.