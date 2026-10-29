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معاون سازمان بهینه سازی ومدیریت راهبردی انرژی گفت: گواهی صرفهجویی با پشتوانه بانکی و قابلیت تبدیل به نقدینگی میتواند به تأمین منابع و رونق استانها کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون سازمان بهینه سازی ومدیریت راهبردی انرژی در نشست توجیهی مدیران ارشد استان برای تدوین برنامه جامع صرفه جویی انرژی گفت: مدیریت استانی راهکار صرفه جویی در مصرف انرژی است.
یاسر میرزایی با بیان اینکه در سه سال گذشته وبه شکل غیر رسمی گواهی صرفه جویی با پشتوانه بانکی صادر شده است افزود: برنامه جامع صرفه جویی در چند استان وبا حضور دستگاههای مختلف تشکیل شده است وطبق پیش بینیها با محقق شدن صرفه جویی ۱۰ الی ۱۵ درصدی انرژی حدود دو تا سه برابر بودجه معمول هر استان عایدی نصیب دستگاههای اجرایی میشود که رونق وتوسعه هرچه بیشتر استانها را درپی خواهد داشت.
استاندار هم با استقبال از تدوین برنامه جامع صرفه جویی انرژی در استان همدان گفت: به نظر میرسد با همکاری بخش خصوصی از جمله کشاورزان وصنعتکاران در کنار مصارف عمومی بتوانیم در مدیریت مصرف وصرفه جویی نقش موثری ایفا کنیم در عین حال اولویت مصرف میزان ومقدار صرفه جویی انرژی داخل خود استان وتولیدکنندگان ومصرف کنندگان هم استانی هستند.
در ابتدای این نشست مدیران دستگاهها نظرات کارشناسی خودرا اعلام ونقاط ضعف وقوت این طرح را یادآور شدند.