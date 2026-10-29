معاون سازمان بهینه سازی ومدیریت راهبردی انرژی؛

گواهی صرفه جویی انرژی؛ پشتوانه بانکی برای استان ها

معاون سازمان بهینه سازی ومدیریت راهبردی انرژی گفت: گواهی صرفه‌جویی با پشتوانه بانکی و قابلیت تبدیل به نقدینگی می‌تواند به تأمین منابع و رونق استان‌ها کمک کند.