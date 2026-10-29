به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «عملیات مهندسی»، از امشب ساعت ساعت ۱۹:۳۰، از شبکه افق پخش می شود.

این مجموعه به کارگردانی سروش محمدزاده و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، محصول گروه تولیدات حادثه‌ای مرکز سیمافیلم است.

داستان «عملیات مهندسی»، درباره مبارزه با گروهک تروریستی منافقین در دهه ۶۰ است.

این مجموعه که توسط حسین تراب‌نژاد نوشته شده، پرداختی تلخ و واقع‌گرایانه از تحولات تاریخ معاصر کشورمان را روایت می‌کند که در خلاصه آن آمده است: «مگه شما نمی‌بینید این برادرای ما رو چه کردن؟ آخه کجای دنیا شما سراغ دارین، کجا تاریخ به یاد داره، کجا شما دیدین که پوست سر یک انسان رو بکنن؟ کجا سراغ دارین پوست صورت رو زنده زنده از بدن جدا کنن؟»

یوسف تیموری، مریم سعادت، خیام کاشانی، ساره رشیدی و یاسمن معاوی از جمله بازیگرانی هستند که در «عملیات مهندسی» هنرنمایی می‌کنند.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل گرامیداشت یاد و خاطره شهید فهمیده، جاذبه‌های طبیعی استان تهران، شناخت و خواص انار، سلامت زانو و مفاصل، آموزش آشپزی و هنر ویترای می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «زینب پورابراهیم»، خانواده شهید «حسین فهمیده»، به مناسبت سالگرد شهادت، به روایت خاطرات و یاد‌های این شهید والامقام، مرور ارزش‌های ایثار و فداکاری و انتقال پیام شهدا به نسل جوان می‌پردازند.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «مهرشاد کاظمی»، طبیعت‌گرد، به معرفی جاذبه‌های طبیعی و مسیر‌های طبیعت‌گردی استان تهران، ظرفیت‌های گردشگری طبیعی و آشنایی با اکوسیستم‌های محلی می‌پردازد.

علاوه بر این، «روح‌الله عروجی»، باغدار نمونه انار، به مناسبت روز انار، درباره شناخت انار خوب و تشخیص کیفیت، خاصیت‌های غذایی و سلامتی این میوه و کاربرد‌های آن در آشپزی و درمان‌های سنتی سخن خواهد گفت.

دکتر «مصطفی شاهرضایی»، استاد تمام ارتوپدی و جراح زانو، نیز درباره راهکار‌های حفظ سلامت زانو و مفاصل، پیشگیری از آرتروز و بیماری‌های مفصلی و اهمیت ورزش و تحرک در سلامت استخوان‌ها و کیفیت زندگی بهتر، نکات کاربردی را ارائه می‌دهد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «زهرا ترک»، مربی آشپزی، آموزش تهیه «کیک انار» با مواد اصیل و روش‌های مدرن را ارائه می‌دهد.

همچنین، «سمیرا صادقی»، مربی هنری، در این برنامه به آموزش هنر ویترای و کار با شیشه رنگی، تکنیک‌های بافت و طراحی و نقش ویترا در تزئین فضا‌های خانگی و عمومی می‌پردازد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.