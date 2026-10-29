دادستان مرکز خوزستان حفاظت از زیرساخت‌ها و نیروی انسانی صنعت نفت را از اولویت‌ها دانست و بر برخورد قاطع و قانونی با تهدیدکنندگان امنیت این صنعت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در نشست مشترک با ناصری، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون، با اشاره به نقش راهبردی صنعت نفت در اقتصاد کشور گفت: حفاظت از تأسیسات تولید و خطوط انتقال، به‌ویژه در شرایط حساس و جنگ اقتصادی، برای صیانت از معیشت مردم و استمرار تولید ضروری است.

وی متخصصان و کارکنان صنعت نفت را سرمایه‌های راهبردی کشور خواند و افزود: تأمین امنیت جانی و روانی آنان وظیفه همگانی است و تهدید یا ایجاد درگیری برای اخلال در فعالیت این صنعت پذیرفتنی نیست.

خلفیان تصریح کرد: دستگاه قضایی ضمن شنیدن مطالبات معیشتی به‌حق و تفکیک آن‌ها از اقدامات مخل امنیت، با تهدیدها و رفتارهای مجرمانه قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر رسیدگی دقیق به پرونده‌های تعرض به تأسیسات نفتی گفت: در صورت احراز انگیزه خرابکاری و مقابله با امنیت کشور، برخورد قضایی بر اساس مقررات و عناوین مجرمانه متناسب انجام می‌شود.

وی افزود: حفاظت از تأسیسات گسترده نفتی تنها با روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست و باید از فناوری‌هایی نوین در کنار ظرفیت نیروهای بومی استفاده کرد.

خلفیان از اقدامات اجتماعی شرکت مارون، از جمله تأمین سرویس مدارس روستایی، جمع‌آوری ۹۳ درصدی گازهای همراه و حمایت از خانواده‌های نیازمند و دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار قدردانی کرد و تداوم این خدمات را در تقویت اعتماد عمومی و امنیت پایدار مؤثر دانست.

در این نشست که با حضور جعفری‌راد، علی‌نسب و نگراوی، معاونان دادستان، کشوری فرماندهی انتظامی کلانشهر اهواز و جمعی از مسئولان انتظامی و راسته مدیر کل حراست مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد، دیدگاه‌های تخصصی خود را مطرح کردند و مدیرعامل شرکت مارون نیز گزارشی از وضعیت تولید، چالش‌های عملیاتی و خدمات اجتماعی این شرکت ارائه داد.