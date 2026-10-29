بازارچه مرزی ساری‌سو در محدوده مرز بازرگان، از ظرفیت‌های مهم اقتصادی شهرستان ماکو برای ساماندهی مبادلات مرزنشینان، رونق صادرات و واردات و ایجاد فرصت‌های اشتغال محلی به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بازارچه مرزی ساری‌سو که در سال ۱۳۶۸ در محدوده مرز بازرگان راه اندازی شده است ، از ظرفیت‌های مهم اقتصادی شهرستان ماکو برای ساماندهی مبادلات مرزنشینان، رونق صادرات و واردات و ایجاد فرصت‌های اشتغال محلی به شمار می‌رود.

شهر ماکو نزدیکترین مرز را به کشور ترکیه دارد همچنین از سمت شمال غرب نیز با جمهوری آذربایجان هم مرز است.

گره اصلی تعطیلی این مجموعه ، فرسودگی زیرساخت‌ها و ناهماهنگی‌های اجرایی است که باید با هماهنگی دستگاه های اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شود.

راه‌اندازی مجدد این بازارچه، رونق اقتصادی و توسعه مبادلات تجاری منطقه را به همراه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار آذربایجان‌غربی در جریان بازدید از بازارچه مرزی ساری‌سو و مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه در شهرستان ماکو، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تجاری، وضعیت زیرساخت‌ها و موانع پیش روی فعالیت این مجموعه قرار گرفتند.

سیدعلی مدنی‌زاده و رضا رحمانی در این بازدید با بررسی وضعیت مرکز مبادلات تجاری، مسائل و مشکلات موجود در مسیر فعالیت آن را مورد ارزیابی قرار دادند که با توجه به موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی در همسایگی ترکیه، می‌تواند نقشی مؤثر در توسعه تجارت مرزی، تسهیل مبادلات اقتصادی و تقویت ارتباط تجاری میان دو کشور ایفا کند.

بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی و استاندار آذربایجان‌غربی، در چارچوب بررسی میدانی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه و شناسایی موانع تجارت مرزی انجام می‌شود که پیگیری راهکار‌های اجرایی برای تسهیل مبادلات، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و تقویت نقش مرز‌های استان در توسعه تجارت خارجی را در کانون توجه قرار می‌دهد.