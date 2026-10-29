به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برخوار و دبیر برگزاری یادواره هشدای دولت آباد از برگزاری یادواره شهدای دولت‌آباد در ۱۰ آبان‌ماه همزمان با اجتماعات شبانه در میدان انقلاب این شهر خبر داد.

علی کیانی، برنامه‌هایی همچون روایتگری دوران دفاع مقدس، بازخوانی خاطرات و رشادت‌های شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، رونمایی از سرود شهدا و مرثیه سرایی فاطمیه را از برنامه‌های یادواره شهدای دولت آباد نام برد.

وی افزود: ۱۱ آبان به دلیل شهادت ۴۳ نفر از رمندگات شهرستان برخوار در عملیات محرم در سال ۱۳۶۱ به نام روز حماسه و ایثار برخوار نام گذاری شده است.