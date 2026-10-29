جهاد تبیین راهبرد مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای و جنگ ترکیبی دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول قرارگاه جهاد تبیین کشور در یادواره ۵۹ شهید دوران دفاع مقدس و شش شهید گمنام در برزک کاشان گفت: بصیرت و آگاهی مردم، انقلاب اسلامی را شکست‌ناپذیر کرده و توطئه‌های دشمنان را تاکنون ناکام گذاشته است.

سردار حاج عظیم ابراهیم‌پور افزود: دشمن با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و فرهنگی تلاش می‌کند باور‌ها و تصمیم‌های مردم را تغییر دهد و با تحریف واقعیت‌ها و بزرگ‌نمایی مشکلات، امید اجتماعی و اعتماد عمومی را تضعیف کند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد جنگ ترکیبی دشمن گفت: جهاد تبیین مأموریتی مستمر برای افزایش بصیرت عمومی، تقویت قدرت تحلیل جامعه و مقابله با جنگ شناختی دشمن است.