استاندار یزد : با وجود سهم قابل توجه یزد در تأمین درآمد‌های مالیاتی کشور، تنها ۱۰ درصد از مالیات وصول‌شده به بودجه استان اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی، ظهر امروز در نشست شورای اداری و برنامه‌ریزی استان که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌ها و چالش‌های یزد، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها متناسب با نقش اقتصادی و خدماتی استان تأکید کرد.

وی موقعیت راهبردی در حوزه حمل‌ونقل، سرمایه‌های تاریخی، برخورداری از تنها شهر ثبت‌شده جهانی و نیروی انسانی توانمند را از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی یزد برشمرد و افزود: نخبگان این استان همواره در عرصه‌های مختلف کشور درخشیده‌اند.

استاندار یزد با اشاره به رویکرد‌های دولت چهاردهم در استان اظهار کرد: ریل‌گذاری جدیدی در یزد انجام شده است تا بتوان بر چالش‌هایی همچون مهاجرت بالا و کمبود منابع آبی غلبه کرد.

بابایی با بیان اینکه یزد با وجود جمعیت کم و سهم پایین از جمعیت کشور، نقشی فراتر از ظرفیت جمعیتی خود در اقتصاد ملی دارد، گفت: در قبال خدمات و ظرفیت‌هایی که استان در سطح ملی ارائه می‌کند، انتظاراتی از دولت وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به پیامد‌های مهاجرت بر زیرساخت‌های استان افزود: سرانه مهاجرت در یزد تقریباً دو برابر میانگین کشور است. همچنین تعداد قابل توجهی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی استان از سایر استان‌ها هستند و ۵۰ هزار دانش‌آموز با کد ملی متعلق به ۳۶۰ شهر کشور در یزد تحصیل می‌کنند.

بابایی ادامه داد: ۴۵ درصد مراجعان سرپایی مراکز درمانی استان را مهاجران تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که ضرورت توسعه ظرفیت‌های خدماتی و درمانی یزد را دوچندان می‌کند.

استاندار یزد با اشاره به سهم استان یزد در تأمین درآمد‌های مالیاتی کشور تصریح کرد: یزد طی پنج سال گذشته جزو ۱۰ استان برتر کشور در زمینه مالیات بوده است، اما تنها ۱۰ درصد از مالیات وصول‌شده به بودجه استان اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: یزد استانی مولد است، اما زیرساخت‌های موجود آن به سرمایه‌گذاری، هزینه‌کرد و تقویت نیاز دارد؛ چراکه در صورت ارائه نشدن خدمات متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان به‌تدریج از دست خواهد رفت.

بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های تولیدی استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سالانه ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای و ۳۰ هزار تن پسته در یزد تولید می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل زمینی، ریلی و هوایی، از آغاز اقدامات اجرایی طرح آزادراه با مساعدت معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.

استاندار یزد در پایان با تأکید بر اینکه این استان فراتر از مرز‌های خود در اقتصاد و خدمت‌رسانی کشور نقش‌آفرینی می‌کند، خواستار حمایت دولت از تکمیل طرح ها، نوسازی صنایع، توسعه حمل‌ونقل و تقویت زیرساخت‌های بهداشت و درمان شد و اظهار کرد: تقویت این زیرساخت‌ها برای تداوم خدمت‌رسانی استان در سطح ملی ضروری است.