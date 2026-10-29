نشست شورای محله‌محور به منظور بررسی مطالبات و دغدغه‌های مردمی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در مسجد چهارده معصوم محله باغ متولی شهر خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست شورای محله‌محور به منظور بررسی مطالبات و دغدغه‌های مردمی با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در مسجد چهارده معصوم محله باغ متولی این شهر برگزار شد.

در این نشست مردمی، اهالی محله باغ متولی به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات خود در بخش‌های مختلف شهری، خدماتی، آموزشی و بهداشتی پرداختند و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن استماع دغدغه‌های شهروندان، به بررسی موضوعات مطرح‌شده پرداختند.

حجت الاسلام قاسم خانی امام جمعه شهرستان خوی در این نشست با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره مسئولان با اقشار مختلف مردم گفت برپایی نشست‌های محله‌محور بستر مناسبی برای آگاهی بی‌واسطه از نیاز‌های شهروندان و شناسایی دقیق و کارشناسی مسائل در سطح محلات است.

امام جمعه خوی افزود اولویت اصلی مدیریت شهرستان پیگیری جدی خواسته‌های اهالی، به‌کارگیری همه ظرفیت‌های قانونی و تسریع در حل مشکلات عمومی است و تمامی موارد مطرح‌شده در این جلسه در چارچوب اختیارات دستگاه‌ها تا حصول نتیجه دنبال می‌شود.

در ادامه این دیدار، مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی خوی نیز ضمن پاسخ‌گویی به سوالات و مطالبات حاضران، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های در دست اقدام دستگاه‌های مربوطه را برای بهبود وضعیت محله ارائه کردند.