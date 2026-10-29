آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی خراسان شمالی از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی در این استان خبر داد.

رامین الماسی گفت: آزمون مقررات ملی ساختمان در اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در روز‌های ۷ و ۸ آبان ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور در استان خراسان شمالی در روز اول شیفت صبح برگزار شد و تا فردا ادامه دارد.

وی افزود: این آزمون در یک حوزه امتحانی و در دانشگاه دولتی بجنورد برگزار و داوطلبان برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه سه در آن شرکت کردند.

الماسی اضافه کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره از آزمون‌ها، در رشته‌های معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک و در صلاحیت‌های مرتبط شامل طراحی، نظارت، اجرا و محاسبات به رقابت پرداختند.

وی افزود: قبولی در این آزمون یکی از شرایط اصلی اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی است و داوطلبان پس از موفقیت در آزمون و احراز سایر شرایط قانونی، مجاز به دریافت پروانه فعالیت حرفه‌ای خواهند بود.

سرپرست اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره از آزمون‌ها، ۲ هزار و ۶۷۸ نفر شامل ۵۹۰ نفر خانم و ۲ هزار و ۸۸ نفر آقا در خراسان شمالی شرکت کردند و نتایج آزمون در اسفندماه اعلام خواهد شد.