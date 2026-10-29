هیئت عامل بانک مرکزی، مجموع جریمه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به دلیل تأخیر در ارسال اطلاعات دقیق و به‌موقع، ۳۲۸۲ میلیارد ریال تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آبان ماه سال گذشته بانک مرکزی با هدف تعیین چارچوبی منسجم برای ایجاد وحدت رویه در فرآیند دریافت اطلاعات از مؤسسات اعتباری و نظام‌مند ساختن اقدامات انضباطی و تشویقی مربوط، «دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

مطابق ماده (۷) و (۱۵) این ضوابط، سطح کیفیت گزارش‌گری و میزان جریمه ریالی ناشی از تاخیر در ارسال اطلاعات درخواستی بانک مرکزی برای هر یک از موسسات اعتباری به صورت فصلی ارزیابی می‌شود.

بر همین اساس، مجموع جریمه شبکه بانکی ۳۲۸۲ میلیارد ریال بوده است که به استناد ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی از حساب بانک‌ها کسر خواهد شد.

شایان ذکر است جریمه یادشده مربوط به آخرین مقطع بوده و اقدامات انضباطی و اعمال جریمه‌های موضوع این دستورالعمل تا زمانی که سطح کیفیت پاسخگویی موسسات اعتباری در ارسال اطلاعات مورد درخواست به بانک مرکزی، به سطح قابل قبول و مطلوب برسد، ادامه خواهد یافت.