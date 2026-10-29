والیبالیست املشی مدال آور در مسابقات جهانی چین با حضور مسئولان و ورزشکاران مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سپیده جمالدوست پس از درخشش در مسابقات والیبال نشسته زنان ایران بعنوان نائب قهرمانی پس از بازگشت از مسابقات مورد استقبال مسئولان شهرستان املش قرار گرفت.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در دیدار فینال پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی «آیچی-ناگویا ۲۰۲۶»، پس از شکست مقابل تیم چین، به مقام نایب‌قهرمانی دست یافت.

تنها رئیس اداره ورزش و جوانان املش، با اعلام نتیجه این مسابقات گفت: که ملی‌پوشان ایران در دیدار با نتیجه ۳ بر صفر مقابل تیم قدرتمند چین شکست خوردند و نشان نقره این دوره از بازی‌ها را از آن خود کردند.