رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با جرایم اینترنتی در استان البرز، بر تقویت سازوکارهای پیشگیرانه، افزایش توان تخصصی کارشناسان و شناسایی ریشه‌های شکل‌گیری جرایم سایبری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان حضور در استان البرز، ضمن ارزیابی عملکرد پلیس فتا این استان، از اقدامات انجام‌شده در زمینه مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی و شناسایی شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری قدردانی کرد.

وی با اشاره به عملکرد مرکز فوریت‌های سایبری در استان البرز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، اقداماتی به ارزش بیش از ۸۵۰ میلیارد ریال در زمینه مسدودسازی و تعلیق حساب‌های بانکی مورد استفاده مجرمان سایبری از طریق این مرکز انجام شده است؛ اقدامی که در چارچوب مقابله با فعالیت‌های مجرمانه و محدودسازی امکان جابه‌جایی وجوه حاصل از جرایم صورت گرفته است.

رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر اهمیت نقش مرکز فوریت‌های سایبری در جلوگیری از گسترش جرایم اینترنتی، تصریح کرد: شناسایی به‌موقع فعالیت‌های مجرمانه و انجام اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از افزایش تعداد پرونده‌های قضایی، تکرار شکایت‌های مردمی و تحمیل خسارت‌های مالی و روانی به شهروندان جلوگیری کند.

سردار مجید همچنین عملکرد پلیس فتا البرز در زمینه کشف پرونده‌های مهم و شناسایی باندهای مجرمانه دارای شاکیان متعدد را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مأموریت‌ها و ارتقای کیفیت اقدامات عملیاتی تأکید کرد.

به گفته وی، مقابله مؤثر با جرایم سایبری تنها به شناسایی و برخورد با مجرمان محدود نمی‌شود، بلکه آگاهی‌بخشی به شهروندان و اطلاع‌رسانی درباره روش‌های جدید کلاهبرداری نیز باید به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر برنامه‌های پیشگیرانه دنبال شود.

رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به تغییر و گسترش شیوه‌های ارتکاب جرم در فضای مجازی، بر لزوم توجه جدی‌تر به فعالیت سکوهای اینترنتی و تبیین الزامات امنیتی برای متولیان این بسترها تأکید کرد و افزود: با توسعه فناوری‌های ارتباطی، فرصت‌های تازه‌ای برای سوءاستفاده مجرمان فراهم شده است و مقابله با این تهدیدها مستلزم تقویت نظارت، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و افزایش سطح آگاهی کاربران درباره شیوه‌های فریب و کلاهبرداری آنلاین است.

سردار مجید با توصیف گستردگی مأموریت‌های پلیس فتا، جرایم سایبری را تهدیدی سریع‌الانتشار دانست و هشدار داد که بی‌توجهی به تحولات این حوزه می‌تواند زمینه افزایش جرایم و گسترش پیامدهای اجتماعی آن را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت به‌روزرسانی دانش تخصصی نیروهای پلیس فتا اشاره کرد و گفت: کارشناسان این حوزه باید با فناوری‌های جدید، شیوه‌های نوظهور ارتکاب جرم و ابزارهای مورد استفاده مجرمان آشنایی مستمر داشته باشند تا بتوانند متناسب با تغییرات فضای سایبری، اقدامات مؤثر و به‌هنگام انجام دهند.

رئیس پلیس فتا فراجا همچنین بر ضرورت بررسی دقیق و علمی پرونده‌های سایبری تأکید کرد و خواستار تحلیل همه‌جانبه ابعاد جرایم، شناسایی عوامل زمینه‌ساز و ریشه‌یابی شیوه‌های ارتکاب آن‌ها شد.

به گفته وی، رسیدگی تخصصی به پرونده‌ها باید علاوه بر شناسایی و برخورد با مرتکبان، به استخراج راهکارهای عملی برای جلوگیری از تکرار جرایم منجر شود؛ رویکردی که می‌تواند در کاهش آسیب‌های فضای مجازی و تقویت امنیت شهروندان نقش مؤثری داشته باشد.

سردار وحید مجید در مجموع، تقویت مرکز فوریت‌های سایبری، ارتقای دانش کارشناسان، افزایش نظارت بر بسترهای اینترنتی و توسعه آموزش‌های عمومی را از محورهای مهم مقابله با تهدیدهای سایبری دانست؛ مسیری که هدف آن کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و فراهم‌سازی زمینه امنیت پایدار در فضای مجازی است.