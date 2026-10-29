به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، بهمن صالحی، مدیرعامل هلدینگ توسعه انرژی شستا در جریان سفر عباس علی آبادی، وزیر نیرو به بلاروس با اشاره به اینکه ایران در حوزه تولید انرژی، فناوری و خدمات فنی و مهندسی دارای امتیاز است، گفت: بلاروس برای حضور و فعالیت ایران می‌تواند یک بازار هدف خوب باشد و با توجه به امضای تفاهم نامه بین وزارت انرژی بلاروس و وزارت نیرو ایران، مقرر شد همکاری دو کشور در این حوزه‌ها توسعه پیدا کند.

وی افزود: شرکت‌های مختلف ایرانی این توانایی را دارند تا در حوزه تعمیر و نگه داری، ساخت قطعات و فعالیت‌های نوآورانه احداث نیروگاه‌ها در کشور بلاروس فعالیت داشته باشند.