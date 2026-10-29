رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی مستمر در برابر بحران‌ها، پدافند غیرعامل را یکی از ارکان مهم صیانت از امنیت غذایی و تداوم خدمت‌رسانی به مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت هوشیاری و آمادگی مستمر در برابر بحران‌ها، پدافند غیرعامل را یکی از ارکان مهم صیانت از امنیت غذایی و تداوم خدمت‌رسانی به مردم دانست.

محمدرضا اصغری، با تبریک هفته پدافند غیرعامل در جلسه ستاد مدیریت بحران که در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه جهاد کشاورزی همواره در شرایط مختلف با بحران‌ها مواجه بوده و در حوزه تأمین امنیت غذایی، همانند نیرو‌های انتظامی، با آمادگی و هوشیاری برای انجام مأموریت‌های خود در خدمت مردم قرار داشته است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی افزود: در زمینه تأمین و مدیریت سوخت، پیشگیری و مقابله با بیماری‌های دام و طیور و همچنین حفاظت از منابع طبیعی، اقدامات پدافند غیرعامل با هدف کاهش آسیب‌پذیری‌ها، مدیریت مخاطرات و حفظ پایداری خدمات با جدیت دنبال شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌ها در شرایط بحرانی تصریح کرد: مقابله مؤثر با بحران‌ها نیازمند هوشیاری مستمر، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی است. در شرایط جنگی نیز باید سطح آگاهی، آمادگی و یکپارچگی سامانه‌ها و دستگاه‌ها افزایش یابد تا همه بخش‌ها بتوانند با انسجام و هماهنگی، خدمات مورد نیاز مردم را به بهترین شکل ارائه دهند.

اصغری با اشاره به نقش همبستگی اجتماعی در تقویت امنیت و اقتدار کشور خاطرنشان کرد: حضور و همراهی مردم در صحنه، انسجام و اتحاد ملی را بیش از پیش نمایان کرد. این همبستگی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است که می‌تواند در خنثی‌سازی تهدیدها، کاهش اثرات بحران‌ها و تقویت قدرت بازدارندگی نقش مؤثری ایفا کند.

وی در پایان تأکید کرد: پدافند غیرعامل تنها به اقدامات فنی و اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه آمادگی سازمانی، هماهنگی بین‌بخشی، مسئولیت‌پذیری و همراهی مردم از مؤلفه‌های اساسی آن به شمار می‌رود. با تقویت این ظرفیت‌ها، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با قدرت و انسجام بیشتر، مسیر پیشرفت و پایداری در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی را ادامه دهد.