به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژاد در گردهمایی استانی ستایشگران اهل‌بیت (ع) با تاکید بر جایگاه والای مداحان اهل‌بیت (ع) خدمت در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) را توفیقی ارزشمند دانست و گفت:اثرگذاری مجالس روضه و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع) فراتر از یک مراسم مذهبی است و می‌تواند در تقویت ایمان و باور‌های دینی جامعه نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی مداحان اظهار کرد:خوشا به حال شما که در مسیر خدمت به اهل‌بیت (ع) قدم برداشته‌اید مجالس ذکر و روضه برپا می‌کنید و زمینه ارتباط دل‌های مردم با سیره و معارف خاندان عصمت و طهارت (ع) را فراهم می‌سازید.

وی با بیان اینکه مداحی اهل‌بیت (ع) مسئولیتی ارزشمند و در عین حال خطیر است افزود: مداحان با صدای خود پیام عاشورا، فرهنگ ایثار و فداکاری و درس‌های زندگی اهل‌بیت (ع) را به مردم منتقل می‌کنند و این خدمت در صورت برخورداری از اخلاص و معرفت می‌تواند آثار ماندگاری در دنیا و آخرت داشته باشد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به قدرت تاثیرگذاری مجالس روضه و عزاداری گفت:همان‌گونه که در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ظرفیت و قدرت مجالس روضه تاکید شده است این مجالس می‌توانند در زنده نگه‌داشتن یاد اهل‌بیت (ع)، تقویت روحیه دینی و انتقال ارزش‌های اسلامی به نسل‌های آینده نقشی مهم ایفا کنند.

حجت‌الاسلام اصل‌نژاد ادامه داد: مداحان باید قدر این فرصت و جایگاه را بدانند چرا که سخن، لحن و رفتار آنان می‌تواند بر دل و اندیشه مخاطبان اثر بگذارد. از این رو شناخت معارف دینی، مطالعه سیره اهل‌بیت (ع) و توجه به نیاز‌های نسل جوان از جمله ضرورت‌های فعالیت در عرصه ستایشگری است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش خدمت مداحان تنها به برگزاری مجلس و بیان مرثیه محدود نمی‌شود خاطرنشان کرد: هر اندازه مجالس اهل‌بیت (ع) با معرفت، اخلاص و محتوای صحیح همراه باشد، زمینه بیشتری برای تبیین حقایق دینی، تقویت همبستگی اجتماعی و تربیت نسل مومن و مسئولیت‌پذیر فراهم خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خدمت به خاندان عصمت و طهارت (ع) را فرصتی برای کسب رضایت الهی دانست و بر ضرورت حفظ حرمت مجالس مذهبی، ارتقای سطح معرفتی ستایشگران و انتقال صحیح پیام اهل‌بیت (ع) به جامعه تاکید کرد.

احد فلاحی رئیس کانون مداحان آذربایجان شرقی نیز در این همایش، مداحی اهل‌بیت (ع) را امانتی ارزشمند برای پاسداری از میراث عاشورا عنوان کرد و گفت: مداحان با وقف عمر و زندگی خود در مسیر خدمت به اهل‌بیت (ع) مسئولیتی بزرگ بر عهده دارند و باید با حفظ اصالت شعر و مرثیه، انتقال صحیح معارف دینی و بهره‌گیری از نوآوری‌های سازنده این میراث گران‌بها را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

فلاحی با تاکید بر جایگاه اثرگذار ستایشگران اهل‌بیت (ع) گفت:مداحان خود و خانواده‌هایشان را وقف خدمت به اهل‌بیت (ع) کرده‌اند و باید با حفظ اصالت مداحی، انتقال پیام عاشورا و بهره‌گیری از نوآوری‌های صحیح از این میراث گرانبها پاسداری کنند.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین مداحان اظهار کرد: مداحان اهل‌بیت (ع) تنها اجراکنندگان مراسم مذهبی نیستند، بلکه هر کدام تریبونی برای تبیین ارزش‌های دینی، انتقال پیام عاشورا و روشنگری در جامعه به شمار می‌روند.

وی به نقش مداحان در زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا اشاره کرد و افزود:اگر تلاش و مجاهدت مداحان در طول تاریخ نبود، انتقال معارف و پیام نهضت عاشورا با دشواری‌های بیشتری همراه می‌شد. مداحان با زبان شعر، مرثیه و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع) پیام اسلام و فرهنگ ایثار و شهادت را در دل نسل‌ها زنده نگه داشته‌اند.

رئیس کانون مداحان آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت جایگاه مداح در مجالس مذهبی تصریح کرد: نقش مداح تنها به خواندن شعر و مرثیه محدود نمی‌شود گاهی یک بیت شعر یا یک فراز از روضه می‌تواند تاثیری عمیق بر مخاطب بگذارد. از این رو مداحان باید به محتوای سخن، صحت مطالب و پیام‌هایی که به مخاطبان منتقل می‌کنند توجه ویژه داشته باشند.

فلاحی با بیان اینکه مداحی اهل‌بیت (ع) نوعی امانتداری است خاطرنشان کرد: میراث عاشورا امانتی گرانبها در دست ماست و وظیفه داریم با شناخت صحیح معارف اهل‌بیت (ع) از این سرمایه معنوی حراست کنیم و آن را سالم و پربار به نسل‌های آینده بسپاریم.

وی با اشاره به اخلاص و فداکاری مداحان استان آذربایجان شرقی گفت: بسیاری از مداحان استان با هزینه شخصی و بدون چشمداشت مالی برای امام حسین (ع) مجلس برپا می‌کنند. این روحیه خدمت و اخلاص سرمایه ارزشمندی برای جامعه ستایشگری است و باید قدر آن را دانست.

رئیس کانون مداحان آذربایجان شرقی بر ضرورت تقویت ارتباط میان نسل‌های مختلف مداحان تاکید کرد و افزود: مداحان جوان باید حرمت پیشکسوتان را حفظ کنند و از تجربه‌های ارزشمند آنان بهره ببرند در مقابل پیشکسوتان نیز باید با حمایت، راهنمایی و انتقال تجربیات خود زمینه رشد و شکوفایی نسل جدید ستایشگران را فراهم سازند.

فلاحی با اشاره به ضرورت نوآوری در عرصه مداحی اظهار کرد: امروز به نوآوری در شیوه‌های اجرا، ارائه محتوا و ارتباط با مخاطبان نیاز داریم. اگر از تحولات و نیاز‌های روز جامعه غافل شویم در جذب نسل جوان با مشکل مواجه خواهیم شد؛ اما این نوآوری باید در چارچوب اصالت مداحی، شعر فاخر و معارف مستند اهل‌بیت (ع) باشد.

وی بر حفظ هویت اصیل مداحی در کنار بهره‌گیری از شیوه‌های نوین تاکید کرد و گفت:احترام به پیشکسوتان، حمایت از جوانان و پایبندی به امانتداری در انتقال معارف عاشورا از مهمترین مسئولیت‌های جامعه ستایشگری اهل‌بیت (ع) است.