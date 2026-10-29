به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را برای پایان دادن به تحریم‌های آمریکا علیه کوبا با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۲۵ رأی ممتنع تصویب کرد. میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا در واکنش به این اقدام گفت: جهان علیرغم باج‌گیری آشکار ایالات متحده برای تغییر نتیجه این رأی‌گیری، قاطعانه مخالفت خود با تحریم را اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز به لغو تحریم ها رای مثبت داد.

نماینده کوبا در سازمان ملل گفت: ایالات متحده به حقوق بشر اهمیتی نمی‌دهد و هدفش تسلیم کردن مردم کوبا است. سیاست‌های واشنگتن نشان می‌دهد که هدف واقعی آن تحمیل رنج و محرومیت بر کوبایی‌ها به منظور تحریک نارضایتی اجتماعی و تغییر نظام سیاسی انتخاب شده از سوی مردم کوبا است.