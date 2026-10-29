وزارت بهداشت غزه اعلام کرد، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۰۸ نفر افزایش یافته است.

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۷۰ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۷۰ نفر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه خبری قدس؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته، شش شهید و ۳۸ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شد.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۹ مهر ۱۴۰۴) تا امروز، شمار شهدا در نوار غزه به ۱٬۵۷۴ نفر و شمار مجروحان به ۵٬۶۸۷ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۴۵ نفر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

براساس گزارش وزارت بهداشت غزه؛ از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون، شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۵۷۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۸۰۸ نفر افزایش یافته است.