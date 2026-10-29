معاون مدیرکل و رئیس سازمان جهاد کشاورزی سقز از کشت توتون در سطح ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این محصول در حال حاضر در ۱۷ تا ۱۸ نقطه سقز کشت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فریدون حامدی معاون مدیرکل و رئیس سازمان جهاد کشاورزی سقز با اشاره به سابقه توتون‌کاری در سقز از دهه ۲۰ شمسی اظهار کرد: توتون همچنان به‌عنوان یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی شهرستان مورد توجه قرار دارد.

وی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی این محصول، از کشاورزان خواست با توجه به مزایای درآمدزایی توتون، برای توسعه کشت آن در سطح شهرستان مشارکت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سقز، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، ارائه راهنمایی‌های کارشناسی و خرید تضمینی محصول از سوی شرکت دخانیات را از جمله حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای تولیدکنندگان توتون عنوان کرد.

توسعه کشت توتون در سقز می‌تواند ضمن تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی، زمینه افزایش درآمد کشاورزان و بهره‌برداران این بخش را فراهم کند.