به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: مأموران پایگاه امنیت اقتصادی ساری در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، یک فروشگاه عرضه لوازم خانگی خارجی را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این فروشگاه، تعدادی لوازم خانگی قاچاق از جمله تلویزیون، یخچال دوقلو، ماشین ظرف‌شویی و بخاربرقی به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در این زمینه پرونده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.