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فرمانده انتظامی شهرستان ساری از کشف لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال در یک فروشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: مأموران پایگاه امنیت اقتصادی ساری در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضایی، یک فروشگاه عرضه لوازم خانگی خارجی را شناسایی کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این فروشگاه، تعدادی لوازم خانگی قاچاق از جمله تلویزیون، یخچال دوقلو، ماشین ظرفشویی و بخاربرقی به ارزش ۷ میلیارد ریال کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساری گفت: در این زمینه پرونده تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.