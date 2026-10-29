به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان در استان گیلان با حضور ۹ هزار و ۳۹۷ داوطلب در رشته‌ها و صلاحیت‌های مختلف مهندسی، طی دو روز امروز پنجشنبه و فردا جمعه، در دانشگاه گیلان در رشت و دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان در حال برگزاری می‌باشد.

در نوبت صبح امروز پنجشنبه، ۳ هزار و ۳۴ نفر در رشته‌ها و صلاحیت‌های معماری نظارت، عمران محاسبات، شهرسازی، نقشه‌برداری، ترافیک، طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و تأسیسات برقی (اجرا و نظارت) به رقابت پرداختند.

همچنین در نوبت عصر امروز پنجشنبه، ۳ هزار و ۱۲۵ داوطلب نیز در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند.

در نوبت صبح جمعه نیز ۲ هزار و ۶۴۷ نفر در رشته‌های عمران نظارت، تأسیسات برقی (طراحی)، تأسیسات مکانیکی (طراحی)، ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی، کارشناسی ماده ۲۷، طراحی معماری و معماری تجربی حضور دارند.

علاوه بر این، در نوبت عصر جمعه، ۵۹۱ نفر نیز در آزمون طراحی شرکت خواهند کرد که مجموع داوطلبان این نوبت را به ۳ هزار و ۲۳۸ نفر می‌رساند.