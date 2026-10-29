برخورد یک دستگاه خودروی سواری سانتافه با یک دستگاه پژوپارس و تعدادی از عابران پیاده در منطقه عظیمیه کرج، معروف به «بام کرج»، ۱۰ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، مهدوی، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز، از وقوع حادثه رانندگی در محدوده عظیمیه، معروف به «بام کرج»، خبر داد و اعلام کرد: در پی برخورد یک دستگاه خودروی سواری سانتافه با یک دستگاه پژوپارس و تعدادی از عابران پیاده، ۱۰ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه اظهار کرد: پس از اعلام وقوع تصادف، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند تا اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شود.

مهدوی افزود: مصدومان این سانحه پس از دریافت خدمات اولیه فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان‌های البرز و شهید مدنی کرج منتقل شدند.

این حادثه در منطقه عظیمیه کرج رخ داده است و جزئیات بیشتری درباره علت وقوع تصادف و وضعیت نهایی مصدومان در اطلاعات اولیه اعلام‌شده، منتشر نشده است.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به شرایط مسیر و حفظ فاصله ایمن با سایر خودروها و عابران پیاده از جمله مواردی است که می‌تواند در پیشگیری از حوادث مشابه نقش مؤثری داشته باشد.