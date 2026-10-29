اجرای ۷۰۰ عنوان برنامه هفته بسیج دانشآموزی در لرستان
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی لرستان با اشاره به عضویت ۱۰۰ هزار دانشآموز استان در سامانه بسیج گفت: در هفته بسیج دانشآموزی ۷۰۰ عنوان برنامه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عبدالسبحان حقیقیمقدم امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت این تشکل در مدارس استان اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز لرستانی در سامانه بسیج دانشآموزی ثبتنام کردهاند و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای تربیتی و فرهنگی در مدارس فراهم کرده است.
به گفته وی ۲۳۰۰ واحد بسیج دانشآموزی در سطح مدارس استان فعالیت دارند.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی لرستان با اشاره به اعزام دانشآموزان استان به اردوهای راهیان نور خاطرنشان کرد: برنامه اعزام دانشآموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در دو مرحله انجام میشود؛ در مرحله نخست، از ۱۴ آبان تا چهارم آذرماه، بیش از ۲ هزار دانشآموز دختر و در مرحله دوم، از ۹ تا ۲۹ آذرماه، حدود ۲ هزار دانشآموز پسر به این مناطق اعزام خواهند شد.
حقیقی با اشاره به پیشبینی برنامههای فرهنگی در این اردوها افزود: تلاش شده است اعزامها با رویکرد فرهنگی و محتوایی همراه باشد و دانشآموزان ضمن بازدید از مناطق عملیاتی، با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزشهای دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.
وی ادامه داد: امسال برنامههای متمرکزی در یادمانهای شلمچه، هویزه و فتحالمبین پیشبینی شده است و در صورت فراهم شدن شرایط، بازدید از برخی مناطق استان که در جریان حملات دشمن مورد تعرض قرار گرفتهاند نیز در برنامه قرار خواهد گرفت.
مسئول سازمان بسیج دانش آموزی لرستان با اشاره به مشارکت دانشآموزان لرستانی در رزمایش جانفدا تصریح کرد: برآورد ما نشان میدهد حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از جمعیت دانشآموزی موردنظر در این برنامه مشارکت داشتهاند؛ به این معنا که از میان بیش از ۱۰۰ هزار دانشآموز ثبتنامشده در بسیج دانشآموزی، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در رزمایش حضور پیدا کردهاند.
حقیقی با تأکید بر اینکه مشارکت دانشآموزان داوطلبانه بوده است،ادامه داد: مدارس استان در جریان این برنامه تعطیل نشدند و تأکید شده بود که فعالیت آموزشی مدارس طبق روال ادامه داشته باشد.
وی گفت: دانشآموزانی که علاقهمند بودند، در این رزمایش شرکت کردند و به اعتقاد ما، این میزان استقبال و مشارکت، ظرفیت قابلتوجهی برای فعالیتهای فرهنگی و تربیتی در نسل نوجوان کشور است.
حقیقیمقدم با تشریح برنامههای هفته بسیج دانشآموزی در لرستان گفت: ۳۴ عنوان برنامه در سطح استان، شهرستانها و مدارس پیشبینی شده است که در محورهای تعلیم و تربیت، سازندگی و خدمترسانی، آمادگی دفاعی، فرهنگ جهاد و ایثار، علم و فناوری و ورزش و نشاط اجرا میشوند.
وی برگزاری نشستهای نخبگانی و گفتمانی را از برنامههای محوری این هفته عنوان کرد و افزود: در این برنامهها، دانشآموزان نخبه، استعدادهای برتر، مقامآوران و مدالآوران شناسایی میشوند و زمینه گفتوگو و تعامل آنان با مسئولان استانی فراهم خواهد شد. هدف ما این است که بسیج دانشآموزی تنها به فعالیت تشکیلاتی در مدرسه محدود نشود، بلکه بستری برای شناسایی استعدادها و تربیت نیروهای توانمند برای آینده کشور باشد.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی لرستان با اشاره به ظرفیت گروههای جهادی دانشآموزی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ گروه جهادی دانشآموزی در استان فعالیت دارند که در قالب طرحهای جهادی، بهویژه در ایام فراغت تابستان و با همکاری نوسازی مدارس، آموزشوپرورش و سازمان بسیج سازندگی، در زمینه بهسازی و نوسازی مدارس مشارکت میکنند.
حقیقیمقدم اضافه کرد: تجلیل از گروههای جهادی برتر که در تابستان فعالیت داشتهاند نیز از برنامههای هفته بسیج دانشآموزی است.
وی بیان کرد: برگزاری برنامه «لالههای روشن» با محوریت یادواره شهدای دانشآموز در مدارس، از برنامههای محوری هفته بسیج دانشآموزی است.