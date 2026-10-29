به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عبدالسبحان حقیقی‌مقدم امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات آموزش و پرورش با اشاره به ظرفیت این تشکل در مدارس استان اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز لرستانی در سامانه بسیج دانش‌آموزی ثبت‌نام کرده‌اند و این ظرفیت، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در مدارس فراهم کرده است‌.

به گفته وی ۲۳۰۰ واحد بسیج دانش‌آموزی در سطح مدارس استان فعالیت دارند.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی لرستان با اشاره به اعزام دانش‌آموزان استان به اردوهای راهیان نور خاطرنشان کرد: برنامه اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در دو مرحله انجام می‌شود؛ در مرحله نخست، از ۱۴ آبان تا چهارم آذرماه، بیش از ۲ هزار دانش‌آموز دختر و در مرحله دوم، از ۹ تا ۲۹ آذرماه، حدود ۲ هزار دانش‌آموز پسر به این مناطق اعزام خواهند شد.

حقیقی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های فرهنگی در این اردوها افزود: تلاش شده است اعزام‌ها با رویکرد فرهنگی و محتوایی همراه باشد و دانش‌آموزان ضمن بازدید از مناطق عملیاتی، با فرهنگ ایثار و شهادت و ارزش‌های دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.