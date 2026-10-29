به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی در جشنواره خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار شهرستان قاینات، با اعلام اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های خیرساز استان، از نقش مؤثر خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی و گسترش عدالت آموزشی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی در دولت چهاردهم، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۱۰۵ پروژه آموزشی با بیش از ۴۳۰ کلاس درس در استان در دست اجراست که این طرح‌ها به‌طور میانگین از پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۴ درصد برخوردارند.

استاندار با اشاره به سهم قابل توجه خیرین در ساخت مدارس استان افزود: ۹۵ درصد مدارس خراسان جنوبی با مشارکت خیرین احداث شده که این موضوع بیانگر روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نوع دوستی و توجه مردم استان به آینده فرزندان این سرزمین است.

هاشمی به وجود برخی کمبود‌های فضا‌های آموزشی در شهرستان‌ها، از تأمین کسری‌های اعلام‌شده در حوزه آموزش و پرورش قاینات خبر داد و گفت: علاوه بر اعتبار اختصاص‌یافته برای تکمیل پروژه‌های خیرساز، در مناطقی که با احداث یک یا دو کلاس درس مشکل کمبود فضای آموزشی برطرف می‌شود، امکان حمایت از محل اعتبارات استانی نیز وجود دارد.

وی از مشارکت خیرین و سرمایه گذاران بومی در اجرای طرح‌های آموزشی قدردانی کرد و با اشاره به تعهد یکی از سرمایه‌گذاران برای احداث کلاس‌های درس در نیمبلوک، این اقدامات را نمونه‌ای ارزشمند از همراهی بخش خصوصی با نظام تعلیم و تربیت دانست.

استاندار در ادامه همدلی و هماهنگی میان مجموعه مدیریت استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی را از عوامل مؤثر در پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای برشمرد و با اشاره به پیگیری مطالبات شهرستان قاینات در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و رفع مسائل مطرح‌شده در این نشست تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به نقش ماندگار خیرین در توسعه فضا‌های آموزشی استان گفت: مشارکت خیرین در مدرسه سازی جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت پذیری اجتماعی و سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این سرزمین است و همراهی این نیک‌اندیشان در کنار حمایت‌های دولت، زمینه‌ساز تکمیل پروژه‌های آموزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای تحصیل دانش‌آموزان خواهد بود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و علمی خراسان جنوبی اظهار داشت: فرزندان این استان در عرصه‌های مختلف علمی کشور خوش درخشیده‌اند و این ظرفیت ارزشمند، حاصل تلاش معلمان و فرهنگیانی است که سال‌ها از عمر خود را صرف تعلیم و تربیت کرده‌اند.

به گفته وی؛ حمایت از مدرسه‌سازی و توسعه فضا‌های آموزشی، اقدامی ماندگار برای پرورش استعداد‌ها و ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای نسل جوان است.

استاندار با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های اقتصادی و فرهنگی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان و جذب سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه انسانی و ایجاد فرصت‌های پایدار برای نسل آینده خواهد بود.

هاشمی در پایان با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه‌یار شهرستان قائنات، بر تداوم حمایت‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و ارتقای کیفیت فضا‌های تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد.