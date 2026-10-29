رئیس انجمن آهن و فولاد ایران، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب، ارتقای عملکرد تجهیزات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از راهکار‌های حرکت به سمت فولاد سبز و حفظ جایگاه دهم ایران در تولید جهانی فولاد دانست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عباس نجفی‌زاده در اختتامیه بیست‌وهشتمین سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۵ در اصفهان بر ضرورت بازنگری در برنامه‌های انجمن آهن و فولاد ایران و ارتقای کیفیت برگزاری رویداد‌های تخصصی تأکید کرد و از فعالان صنعت خواست پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خود را برای بهبود دوره‌های آینده ارائه دهند.

وی توسعه دانش تخصصی، معرفی فناوری‌های جدید و بررسی روند‌های آینده صنعت فولاد را از مأموریت‌های انجمن برشمرد.

نجفی‌زاده با اشاره به برنامه‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دستاورد‌های شرکت‌های متقاضی پس از دریافت اطلاعات و ارزیابی کارشناسی بررسی می‌شود و سه شرکت برگزیده فرصت معرفی محصولات و توانمندی‌های خود را در نمایشگاه به دست می‌آورند؛ فرصتی که می‌تواند زمینه ارتباط آنها با مشتریان و توسعه فعالیت‌هایشان را فراهم کند.

فولاد سبز در اولویت برنامه‌های صنعت فولاد ایران

رئیس انجمن آهن و فولاد ایران، حرکت به سمت فولاد سبز را فرایندی تدریجی دانست و افزود: کاهش مصرف انرژی و آب، استفاده بهینه از پسماندها، کاهش مصرف گاز و افزایش بهره‌وری تجهیزات، از اقداماتی است که می‌تواند به تولید پایدار در صنعت فولاد کمک کند.

نجفی‌زاده با اشاره به اهمیت صنعت فولاد در اشتغال و اقتصاد کشور تأکید کرد: حفظ رتبه دهم ایران در تولید جهانی فولاد، به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های صادراتی، مستلزم توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و توجه به تحولات جهانی است.

وی ابراز امیدواری کرد سمپوزیوم‌های آینده با تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و صنعت، زمینه استفاده از دستاورد‌های پژوهشی در واحد‌های تولیدی و ارتقای کیفیت محصولات فولادی را فراهم کنند.

گفتنی است؛ بیست و هشتمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور با هدف ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان دست اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران و رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر این صنعت، پنجم تا هفتم آبان با عنوان «سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۵» توسط انجمن آهن و فولاد ایران در تالار شیخ بهایی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.