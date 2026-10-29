سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از ممنوعیت صادرات پیاز از مبادی مرزی این استان با هدف تأمین نیاز بازار داخلی، مدیریت قیمت‌ها و کنترل التهاب بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات اظهار داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده در کارگروه تنظیم بازار استان، صادرات محصول پیاز از مبادی مرزی خوزستان تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی افزود: با توجه به سطح تقاضا در بازار، نگرانی از بابت فروش محصول پیاز وجود ندارد و تصمیم اتخاذشده با هدف تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها اجرایی می‌شود.

عبیات تأکید کرد: در صورت تأمین نیاز بازار داخلی، فروکش‌کردن التهاب قیمت‌ها و احراز تولید مازاد بر نیاز، فرایند صادرات پیاز با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان از سر گرفته خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین از تمامی دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط خواست با اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره این تصمیم، از ارسال محموله‌های پیاز به مرزهای استان جلوگیری کنند تا صادرکنندگان با مشکلات احتمالی و زیان ناشی از توقف صادرات مواجه نشوند.

این تصمیم در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار استان و با هدف ایجاد تعادل میان تأمین نیاز داخلی، مدیریت قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان اتخاذ شده است.