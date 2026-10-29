عملیات نظامی گسترده و حملات همه‌جانبه عربستان علیه یمن قادر به ویران کردن اراده ملت یمن نیست. تاریخ نشان داده است که مقاومت این مردم، فراتر از توان محاسبات جنگ‌افزار‌های مدرن است و هر تلاشی برای شکستن روحیه آنها، تنها به تقویت ایستادگی و پایداری بیشتر این ملت منجر می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عملیات نظامی گسترده و حملات همه‌جانبه عربستان علیه یمن قادر به ویران کردن اراده ملت یمن نیست. تاریخ نشان داده است که مقاومت این مردم، فراتر از توان محاسبات جنگ‌افزار‌های مدرن است و هر تلاشی برای شکستن روحیه آنها، تنها به تقویت ایستادگی و پایداری بیشتر این ملت منجر می‌شود.