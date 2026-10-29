وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به استان یزد و در جمع مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، از تدوین برنامه عملیاتی برای شناسایی زودهنگام و کنترل دیابت و فشار خون، پیگیری مشکلات زیرساختی دانشگاه و توسعه طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا ظفرقندی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: در نشست با مسئولان دانشگاه، معاونان و رؤسای بخش‌های مختلف، مسائل و چالش‌های حوزه آموزش، پژوهش، درمان و بهداشت بررسی شد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در سال‌های گذشته و ضرورت تناسب آن با زیرساخت‌های آموزشی و امکانات دانشگاه افزود: برای رفع مشکلات ناشی از این عدم تناسب، راهکار‌هایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال پیگیری است.

وزیر بهداشت همچنین با اشاره به شیوع دیابت و فشار خون در استان یزد اظهار داشت: در این زمینه، با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره تدوین برنامه عملیاتی برای شناسایی زودهنگام بیماران، پیشگیری و فراهم کردن زمینه درمان مناسب گفت‌و‌گو شد.

ظفرقندی در ادامه، توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع را از برنامه‌های مهم نظام سلامت دانست و گفت: این طرح با هدف ساماندهی خدمات سلامت، دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی و ارجاع بیماران از سطح مراقبت‌های اولیه به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی در حال اجراست.

وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی این طرح در ۶۴ شهر کشور آغاز شده است، افزود: هدف، گسترش تدریجی آن در سراسر کشور است تا هر فرد، به‌ویژه در مناطق محروم، به پزشک خانواده دسترسی داشته باشد.

وزیر بهداشت با اشاره به بهبود روند نوبت‌گیری بیماران ارجاع‌شده، گفت: پیش از آغاز اجرای طرح، میانگین کشوری نوبت‌گیری این بیماران حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بود که اکنون به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.

وی همچنین تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم را نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت‌های مالی مناسب دانست و افزود: با همکاری مجلس، تأمین منابع و پیش‌بینی پرداخت و شرایط معیشتی مناسب برای پزشکان در مناطق دارای کمبود نیروی متخصص دنبال می‌شود.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری همایش درمان سرطان در استان یزد، بر اهمیت پیشگیری، تشخیص زودهنگام و ارتقای سواد سلامت عمومی تأکید کرد و گفت: در کنار پیشرفت‌های علمی و درمانی کشور در حوزه سرطان، باید زمینه شناسایی بیماری در مراحل اولیه و افزایش احتمال درمان کامل بیماران فراهم شود.

وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد با پیگیری مباحث مطرح‌شده و اجرای برنامه‌های عملیاتی، گام‌های مؤثری در ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم استان یزد برداشته شود.