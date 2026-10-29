نمایشگاه توانمندی مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد با ۲۰ غرفه در جویبار و همزمان با اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نمایشگاه توانمندی مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد با ۲۰ غرفه در جویبار و همزمان با اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با مشارکت فرمانداری، بسیج سازندگی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد و بهزیستی شهرستان جویبار در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برپا شده است.

محمد مدانلو فرماندار جویبار در حاشیه بازدید از نمایشگاه با اشاره به حمایت از مشاغل کوچک و خانگی گفت: پرداخت تسهیلات کم‌بهره با هدف توسعه اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد؛ به‌طوری‌که سال گذشته ۱۷ میلیارد تومان و از ابتدای امسال تاکنون ۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به مشاغل خرد پرداخت شده است.

وی افزود: حمایت از تولیدکنندگان و کسب‌وکار‌های کوچک ادامه دارد و برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان محلی فراهم می‌کند.

فرماندار جویبار همچنین با اشاره به ظرفیت جمعه‌بازار این شهرستان گفت: این بازار هفتگی با حضور سه تا هفت هزار خریدار و فروشنده، بستر مناسبی برای عرضه مستقیم کالا و محصولات تولیدی و ارتباط بی‌واسطه تولیدکنندگان با مصرف‌کنندگان است.

نمایشگاه توانمندی مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد جویبار به مدت دو روز، تا روز شنبه، در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.