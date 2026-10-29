مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در ۷ ماهه امسال، ۳۴۴ متخلف شناسایی و ۳۲۰ ابزار و وسیله مرتبط با تخلفات زیست‌محیطی کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد اشرفی با تشریح عملکرد هفت‌ماهه یگان حفاظت محیط زیست استان در سال ۱۴۰۵، از ثبت ۲۹۵ مورد تخلف زیست‌محیطی، شناسایی ۳۴۴ متخلف و کشف ۵۳ قبضه سلاح مجاز، غیرمجاز و جنگی خبر داد و گفت: مقابله با شکار و صید غیرمجاز، صیانت از حیات‌وحش و حفاظت از عرصه‌های طبیعی، از مهم‌ترین مأموریت‌های محیط‌بانان در پاسداری از سرمایه‌های طبیعی استان است.

وی اظهار کرد: در این مدت، ۳ هزار و ۸۴۰ قطعه صید غیرمجاز آبزیان، ۳۲۸ مورد شکار غیرمجاز پرندگان و ۸ مورد شکار غیرمجاز پستانداران در آمار عملکرد این یگان ثبت شده است. همچنین ۶۰۰ مورد زنده‌گیری پرندگان و ۹ مورد شروع به شکار گزارش شده است.

اشرفی افزود: در حوزه مقابله با نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش، یک مورد تخلف انجام شده و در جریان اقدامات حفاظتی، ۱۰ قبضه سلاح غیرمجاز، ۴۲ قبضه سلاح مجاز و یک قبضه سلاح جنگی کشف شده است. همچنین ۳۲۰ مورد ابزار و وسایل مرتبط با تخلفات نیز کشف شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تخلفات و صیانت از زیستگاه‌های طبیعی بیان کرد: مقابله با شکار و صید غیرمجاز، جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و برخورد قانونی با متخلفان، نیازمند حضور میدانی مستمر محیط‌بانان و همکاری مردم و جوامع محلی است.

اشرفی در تشریح سایر اقدامات یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: در این بازه زمانی، ۱۹۸ مورد آلودگی زیست‌محیطی ثبت و ۲۸۸ اخطاریه زیست‌محیطی صادر شده است. همچنین طرح آموزشی یک‌ساعته محیط‌بانان در مدارس برای ۷۰۰ نفر اجرا شده که در راستای ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در بخش مقابله با تخریب و تصرف اراضی، حدود ۲۸۰ هزار و ۸۰۰ مترمربع تخریب و ۴۹ هزار و ۸۴۲ مترمربع تصرف ثبت شده و میزان رفع تصرف نیز ۱۷۰ هزار مترمربع گزارش شده است. همچنین در آمار مربوط به آتش‌سوزی، ۱۱۱۵ هکتار از عرصه‌ها ثبت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به پیامد‌های اقتصادی تخلفات زیست‌محیطی تصریح کرد: بر اساس آمار عملکرد ارائه‌شده، میزان ضرر و زیان متعلقه ۸۹ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال و میزان ضرر و زیان وصولی ۲۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون و ۹۱۵ هزار ریال بوده است.

اشرفی با گرامیداشت روز ملی محیط‌بان و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان خاطرنشان کرد: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از تنوع زیستی و منابع طبیعی قرار دارند و تلاش آنان در مقابله با تخلفات، حفاظت از زیستگاه‌ها و ارتقای آگاهی زیست‌محیطی جامعه، نقشی مهم در صیانت از میراث طبیعی خوزستان دارد. حمایت از این نیرو‌ها و افزایش مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست، زمینه‌ساز دستیابی به حفاظت مؤثرتر و پایدارتر از طبیعت استان خواهد بود.