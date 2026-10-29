آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان، معماران تجربی وکارشناس رسمی ماده ۲۷. با شرکت ۸ هزار و ۵۶۲ داوطلب امروز و فردا در دانشگاه ارومیه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان، معماران تجربی وکارشناس رسمی ماده ۲۷. صبح امروز با شرکت ۸ هزار و ۵۶۲ داوطلب همزمان با سراسر کشور در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

از مجموع شرکت‌کنندگان، ۲۰ درصد را بانوان و ۸۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند و حدنصاب قبولی در آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان و کاردان‌ها در رشته‌های مختلف نیز ۵۰ درصد نمره کل آزمون اعلام شده است.

مرحله اول این آزمون امروز برگزار شد و مرحله دوم آن فردا جمعه در محل دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.

نتایج این آزمون از طریق درگاه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید