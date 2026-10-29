پیش‌نشست تخصصی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با محوریت تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی، با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان باروق و بررسی راهکار‌های معرفی این ظرفیت‌ها در سطح ملی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیش‌نشست تخصصی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها با محوریت تاریخ، فرهنگ و هنر آذربایجان‌غربی، با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان باروق و بررسی راهکار‌های معرفی این ظرفیت‌ها در سطح ملی، به ریاست فرماندار و با حضور امام جمعه، جمعی از مسئولان، فعالان فرهنگی این شهرستان و دبیر اجرایی همایش برگزار شد

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان‌غربی و دبیر اجرایی ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها نیز با تأکید بر ضرورت معرفی باروق در سطح ملی، این همایش را فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری شهرستان دانست.

سعید عضدالینی ملکی اظهار کرد: باروق به‌عنوان یکی از شهرستان‌های تازه‌تأسیس استان، از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی ارزشمندی برخوردار است که باید بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران و فعالان فرهنگی قرار گیرد. برگزاری پیش‌نشست تخصصی در این شهرستان می‌تواند زمینه طرح این ظرفیت‌ها و فراهم شدن بستر معرفی آنها در چارچوب یک رویداد ملی را ایجاد کند.

وی با اشاره به ظرفیت گلیم‌بافی باروق افزود: فعالیت‌های انجام‌شده در زمینه احیا و توسعه این هنر بومی، به‌ویژه اقدامات صورت‌گرفته در روستای گل‌سلیمان‌آباد، قابلیت تبدیل شدن به یکی از شاخصه‌های فرهنگی و هنری شهرستان را دارد و می‌تواند در معرفی باروق به‌عنوان یکی از کانون‌های تولید گلیم استان نقش‌آفرین باشد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه آذربایجان‌غربی با اشاره به محور‌های ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها گفت: باستان‌شناسی و تاریخ آذربایجان از محور‌های اصلی این رویداد است که موضوعاتی همچون جغرافیای تاریخی، وجه تسمیه، باستان‌شناسی، تاریخ استان در دوره‌های پیش و پس از اسلام و بناها، آثار و اشیای تاریخی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: جغرافیای طبیعی، شهری و روستایی، زندگی عشایری، اقتصاد، مشاغل و معیشت مردم و همچنین بازار‌ها و بازارچه‌های استان از دیگر محور‌های این همایش است که فرصت مناسبی برای بررسی و معرفی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی و فرهنگی منطقه فراهم می‌کند.

وی اعلام کرد: ششمین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها ۲۷ آبان‌ماه سال جاری در دانشگاه ارومیه برگزار خواهد شد