معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به کاهش محدودیت برق صنایع در تابستان امسال در مقایسه با پارسال گفت: با فراهم شدن ظرفیت مناسب تولید برق، امکان تأمین برق مورد نیاز صنایع فراهم است.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: محدودیت برق صنایع در تابستان امسال در مقایسه با پارسال کمتر بود و با فراهم شدن ظرفیت مناسب تولید برق، شرایط بهتری برای فعالیت صنایع بزرگ ایجاد شد.

وی گفت: با اعمال تمهیدات مربوط به تجاوز از دیماند مصرفی (حداکثر توان مصرفی در یک بازه زمانی مشخص) ­و مقررات مرتبط با جریمه‌ها، زمینه استفاده بهتر صنایع از ظرفیت برق و ذخیره‌سازی و همچنین افزایش تولید محصولات فراهم شده است.

رجبی مشهدی ابراز امیدواری کرد با تداوم این شرایط، صنایع بتوانند از ظرفیت‌های موجود برای افزایش تولید و بهبود عملکرد خود بهره بیشتری ببرند.