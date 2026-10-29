به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در نشست بررسی مشکلات و موانع راه‌اندازی و بهره‌برداری از بخش پیوند مغز و استخوان کودکان، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و تسریع در اجرای این طرح درمانی تأکید کرد.

ابوذر عطاپور با اشاره به نقش مؤثر خیران در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت خیران سلامت برای پیشبرد طرح‌های درمانی و ارتقای خدمات پزشکی و تأمین امکانات موردنیاز تأکید کرد.