مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان با پیش‌بینی ورود توده خاک از عراق به استان، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هشدار سطح نارنجی شماره ۷ امروز پنج‌شنبه ۷ آبان‌ماه مرکز ملی پایش و هشدار سریع گرد و خاک هواشناسی خوزستان ورود توده گرد و خاک عراقی و تاثیر آن در مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکز‌ی استان خوزستان از صبح امروز تا اواخر وقت پنجشنبه هفتم آبان ماه پیش‌بینی شده است.

این پدیده سبب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

باتوجه به مخاطرات این پدیده جوی، بر احتیاط در تردد غیرضروری بیماران تنفسی و افراد سالخورده و کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و اتخاذ تهمیدات لازم از سوی مسئولان تاکید می‌شود.